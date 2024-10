Sorrentino, 'Parthenope è la bellezza degli anni che passano'

"Parthenope è un film sulla lunghezza e sull'ampiezza della vita, in cui il colpo di scena è la vita stessa. È un film sulla bellezza degli anni che passano senza avere rimpianti, nostalgia, malinconia, perché a qualsiasi età si può avere la capacità di stupirsi del futuro". Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Nove, Paolo Sorrentino racconta così il suo nuovo film che, dopo la presentazione in concorso al festival di Cannes e il successo alle anteprime di mezzanotte, arriva in sala il 24 ottobre con PiperFilm.

Nel film, riflette il regista premio Oscar, sono evidenti suggestioni autobiografiche: "La protagonista (Celeste Dalla Porta, ndr) diventa antropologa perché c'è un'analogia con il lavoro che faccio io, guardare e provare a travisare quello che si guarda, è quello slittamento chiamato fantasia". Parthenope è anche Napoli, "un laboratorio inesauribile per la varietà degli esseri umani e la capacità di produrre mistero: dietro la maschera conserva segreti e aspetti sinistri". Con la sua città, ribadisce, ha "un rapporto amoroso, e l'amore è fatto di avvicinamento e fuga, è una città che possiede il dono della contraddizione".

Alla domanda di Fazio se il cinema abbia perso centralità, "forse - risponde Sorrentino - ha perso centralità il film, ma non l'impatto emotivo che può produrre su chi lo vede. Di tutte le forme espressione artistica, il cinema è l'unica ancora capace di produrre uno stato emotivo diverso, nel peggiore dei casi, o a volte di far cambiare idea e approccio sentimentale alla vita".

Gli piacerebbe ancora fare un film di 007? "Sì, mi piacerebbe molto, ma penso che resterà un'idea. Sarebbe faticoso? In realtà sarei solo l'autore dei dialoghi, il lavoro più faticoso lo farebbe un altro, a fronte di un guadagno considerevole".

Inevitabili i riferimenti al calcio. Tra gli ospiti della puntata anche Guardiola e Baggio: "Baggio è il vice Maradona, che scherziamo", sorride Sorrentino. E poi una battuta sul nuovo Napoli di Antonio Conte. "È prematuro parlarne ora, ma siamo pronti a vedere le partite. Prima eravamo pronti a non vederle, mi sembra un passo avanti".

Nel cast di Parthenope anche Isabella Ferrari, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri e Stefania Sandrelli.



