Installazione Napoli:presidente pizzerie,mettere opera per pizza

"Con tutto il rispetto per l'opera dell'artista Pesce in piazza Municipio che dovrebbe raffigurare Pulcinella, mi chiedo e chiedo al sindaco di Napoli Manfredi perché non prendere in considerazione la possibilità di installare nello stesso luogo l'opera in bronzo del maestro napoletano Lello Esposito, realizzata ormai da qualche anno, che simboleggia il prodotto tipico per eccellenza della nostra città: la pizza". Così all'ANSA il presidente dell'AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), Antonio Pace.

" La realizzazione in bronzo che rappresenta la pizza margherita dell'artista Esposito - spiega Pace - rende plastica l'dea del prodotto tipico noto in tutto il mondo. Ci fu assicurato dalle autorità cittadine che sarebbe stata collocata in un posto visibile anche per un'adeguata valorizzazione.

Invece non è successo nulla. Eppure abbiamo offerto di donarla alla città gratuitamente pagando anche le spese per installarla". Conclude Pace: "Forse è il caso di valutare se via sia un'altra città italiana interessata ad ospitarla; probabilmente troveremmo disponibilità".



