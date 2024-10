Fitness Forever-Peppino Di Capri:binomio per ritorno chansonnier

Dopo la pubblicazione del singolo "A vele spiegate" (feat. Calcutta) la band Fitness Forever pubblica il secondo singolo "Ischia" che vede la partecipazione di Peppino Di Capri. I due brani, sottolinea una nota, anticipano l'uscita del quarto album dei Fitness Forever che verrà pubblicato dalla label madrilena Elefant Records con distribuzione digitale affidata ad Altafonte e del vinile a Goodfellas. Featuring d'eccezione: lo chansonnier Peppino Di Capri. Il maestro, oggi ottantacinquenne, presta la sua voce ai ricami orchestrali orditi da Carlos Valderrama, supportato dal team di musicisti che compongono la band.

In questo brano, che è un omaggio a Fred Bongusto e all'Isola Verde, gli artisti condensano, si evidenzia, "tutta la loro maestria compositiva raggiungendo picchi mai raggiunti prima. Al sound funky orchestrale della band (con tanto di spoken word finale in cui Peppino racconta della storica amicizia che lo legò a Bongusto) il leggendario chansonnier caprese torna a cantare in quella che è la sua prima incisione dopo un lungo silenzio".



