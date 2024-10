Fiamme in un appartamento di Caserta, paura ma nessun ferito

Paura, a Caserta, per un incendio scoppiato in un appartamento.

Verso le ore 14, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Gabriele D'Annunzio: a chiedere aiuto erano stati dei residenti della zona.

Le fiamme erano scoppiate in un appartamento al secondo piano di un palazzo, aveva interessato già l'ingresso ed il salotto.

Sul posto, a supporto della squadra , é intervenuta anche un'autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando e la squadra del distaccamento di Marcianise. Grazie all'azione veloce dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che le fiamme si propagasse anche agli altri appartamenti vicini. Nel momento in cui è scoppiato l'incendio l'appartamento era vuoto.



