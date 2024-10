Corde Oblique, musica nata a Napoli su percorsi internazionali

Dopo quattro anni di silenzio discografico, la band napoletana Corde Oblique, guidata da Riccardo Prencipe, torna con il nuovo album "Cries and Whispers", un lavoro composto da 12 brani di cui 10 inediti e due cover pubblicato dalla label spagnola In the morning side records. A fare da apripista al disco è il primo estratto "Souvenirs d'un autre monde" - una cover del gruppo francese Alcest - che introduce il pubblico all'universo sonoro della band fatto di sonorità Ethereal Neofolk e Mediterranean Progressive.

Nelle tracce che compongono questo nono album i Corde Oblique mostrano, si evidenzia, "la loro capacità di fondere influenze diverse, creando un ponte tra la delicatezza del folk acustico e le atmosfere oscure del prog metal, il tutto impreziosito da arrangiamenti colti e suggestivi".

Nata nel 2005 la band è conosciuta in diversi Paesi, come Russia, Cina, Germania, Francia e Portogallo; ha pubblicato gli album per diverse etichette discografiche internazionali con relativi tour all'estero. I brani originali proposti dall'ensemble parlano della storia dell'arte italiana e di un Sud "selvatico e talentuoso".



