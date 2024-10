Cilea,si avvicina stagione 2024-2025.Il 15 omaggio a Carpentieri

Su Etes.it continua la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2024-2025 del teatro napoletano Cilea; in programma, rileva una nota, dal 7 novembre Peppe Iodice, Massimiliano Gallo, Vincenzo De Lucia, Biagio Izzo, Serena Autieri, Paolo Caiazzo, Benedetto Casillo, Carlo Buccirosso, Maurizio Casagrande e il concerto degli Avion Travel. Da segnalare ad aprile il musical "Ghiri Gori" de I Ragazzi della Cilea Academy. "Dopo il successo dello scorso anno con 'Noi restiamo qui', c'è il ritorno sulle scene della 'Compagnia dei giovani' del Cilea diretta dall'attore e regista Lello Arena".

Il debutto della stagione avverrà con l'annuale omaggio al musicista Frank Carpentieri (martedì 15 ottobre, ore 21) con Together Forever (solidarity event), una serata all'insegna di musica e buon umore in ricordo dell'amico di tanti artisti scomparso un anno fa. In memoria di Carpentieri parteciperanno Alessandro Bolide, Antonio De Carmine, gli Arteteca, Ciccio Merolla, Ciro Esposito, Ciro Giustiniani, Emiliana Cantone, Ernesto Dolci, Gianni Marino, Giovanni Galletta, JC, Ida Rendano, Ivan Granatino, Luca Sepe, Luisa e Floriana, Mariano Bruno, Maria Bolignano, Mario Andrisani, Mavi, Mino Abbacuccio, Mr Hyde, Natale Galletta, Pasquale Palma, Peppe Laurato, Salvatore Turco, Raiz, Tony D'Ursi, Vincenzo De Lucia.

Presentano Magda Mancuso ed Erennio De Vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA