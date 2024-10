Protesta a Napoli contro la guerra ed il G7 della Difesa

Calati due striscioni da Palazzo Reale "contro la guerra e contro il G7 della difesa a Napoli". A mettere in atto l'iniziativa di protesta un gruppo di attivisti della rete contro la guerra.

"In un palazzo che si prepara ad essere blindato per creare la solita zona rossa in cui si rinchiuderanno i sette ministri della difesa di Usa, Italia, Francia, Germania, Canada, Giappone, Regno Unito, responsabili della escalation mondiale, del supporto all'industria bellica e delle politiche genocide di Israele, abbiamo voluto lanciare il nostro appello contro le loro guerre per la manifestazione prevista il 19 alle ore 15 da piazza Garibaldi a cui hanno aderito numerose realtà cittadine da Potere al Popolo a Insurgencia, sindacati di base e movimenti per la Palestina", spiegano gli attivisti.



