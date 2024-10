'Docu' su Ostia e Pozzuoli vincono festival Fab! a Bacoli

"Ostia fra Roma e il mondo" di Lorenzo Scoles e "Pret' A Mmare" sulla storia del Rione Terra di Pozzuoli di Francesco Guardascione sono i vincitori della seconda edizione del FAB!, il festival del cinema e della cultura archeologica diretto da Nicola Barile e organizzato da Giovanni Parisi e Giovanni Calvino per TILE Storytellers, con il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania.

"I documentari vincitori raccontano Ostia e Pozzuoli, un legame tra due territori già forte nell'antichità quando erano i due porti dell'Impero Romano e che si è ricreato grazie al festival.

Archiviata questa edizione lavoriamo già al prossimo anno con la missione di rendere il festival solo la punta dell'iceberg di iniziative e attività a tema durante tutto l'arco dell'anno" ha sottolineato Barile. "Il successo di questa edizione è evidente dai numeri che parlano di oltre 2mila presenze in 3 giorni di proiezioni grazie anche al coinvolgimento di atenei come Federico II, Orientale, Suor Orsola Benincasa, gli enti di ricerca e parchi archeologici Ostia Antica, Baia Sommersa, Campi Flegrei, che hanno portato all'attenzione del pubblico studi e presentazioni, rendendo FAB! evento cardine dell'archeologia" ha spiegato Parisi. Sono stati 14 i lavori selezionati provenienti anche da Francia, Spagna e Turchia, proiettati nella sala Scotto di Luzio del parco Borbonico con mattinate dedicate ai più piccoli tra le scuole del territorio e i bambini del Santonono Pausilipon collegati in streaming. Nei pomeriggi anche dibattiti sul territorio, il cinema e le nuove tecnologie, nella Casina Vanvitelliana con un archeo-buffet a tema "Antica Roma". Tra i partner dell'evento il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Museo Darwin-Dohrn, la Soprintendenza dell'Area Metropolitana di Napoli, l'EAV, il Parco Borbonico del Fusaro, la Fondazione Santobono Pausilipon, il Royal District dei Siti Reali Borbonici, Digitalcomoedia, Militum Scola, il Parco Sommerso di Baia, la Pro Loco di Bacoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA