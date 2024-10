De Luca, terzo mandato una palla, nel Pd aggressione verso di me

"La questione del terzo mandato la considero un problema marginale e stupido. E' una grande palla, non esiste. C'è un presidente di Regione, Zaia, che il terzo mandato lo sta finendo, e nessuno dice niente. Vuol dire che non c'è una questione istituzionale di principio ma c'è un'aggressione politica. In questo momento si sta candidando alla presidenza della Liguria Andrea Orlando, che ha sei mandati alle spalle. Nessuno ha niente da dire. Non c'entra nulla il terzo mandato, il problema è che nel Pd continua un'aggressione personale e politica verso un uomo che è visto come libero, che non risponde a logico di corrente e patronato". Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze.

"Schlein ha poco tempo davanti per cambiare Pd - ha aggiunto -. Oggi il Pd ospita tutto quello che è contro natura, contro ragione e contro decenza. Si pensa di governare l'Italia con questo gruppo dirigente. Ma vi pare che in un partito, anziché sostenere i propri dirigenti e un governatore che ha il 70% di consensi, si sostiene chi non ha mai conquistato voti nei territori".



