Conte, no alla guerra sì allo sport veicolo di pace

"Lo sport insegna rispetto e disciplina ed è uno strumento potentissimo di inclusione sociale. Ci batteremo sempre perché il movimento di base dello sport sia sempre più sostenuto dallo Stato e per fare in modo che sia sempre più veicolo di pace". Così il leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte ospite della cerimonia delle medaglie d'oro Libertas in corso a Napoli allo stadio Maradona dinanzi a migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

"Sarebbe bello se potessimo canalizzare le energie in una sana competizione sportiva, piuttosto che nelle guerre", l'auspicio espresso da Conte. "E sono stato contentissimo di aver potuto destinare a suo tempo - ha ricordato l'ex premier - nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza somme significative, circa 700 milioni, in favore del movimento sportivo".

Al suo ingresso nello stadio, che fu di Maradona, anche una sosta obbligata con foto ricordo davanti al bronzo che ritrae el Pibe de Oro e che è custodito negli spogliatoi dell'impianto partenopeo.



