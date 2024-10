A fuoco azienda di pellet nell'Avellinese

Un violento incendio è divampato la notte scorsa all'interno di un'azienda per la produzione di pellet a Sperone, in provincia di Avellino. Le fiamme sono state originate probabilmente da un corto circuito che ha interessato un mezzo meccanico: le fiamme si sono così propagate alle cataste di legno stoccate all'interno del capannone. I Vigili del Fuoco di Avellino, con il supporto di una squadra inviata da Napoli, hanno lavorato tutta la notte per spegnere e circoscrivere il rogo. A parte i danni, non si registrano persone coinvolte. All'interno dell'azienda di via Santa Croce, al momento dell'incendio, sviluppatosi poco dopo la mezzanotte scorsa, non vi erano dipendenti al lavoro. I carabinieri hanno avviato le indagini di competenza.



