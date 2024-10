Tradita da due amiche e rapinata a Napoli, in tre a processo

Venne attirata in una trappola da due amiche conosciute da poco e di cui si era incautamente fidata, e fu rapinata dal fratello di una delle due ragazze che però perse il cellulare consentendo alla vittima di identificare i tre complici.

Dopo l'arresto ai domiciliari attenuato con l'obbligo di firma si aprono le porte del tribunale per i tre - di 32, 19 e 23 anni - che dovranno presentarsi, nella veste di imputati, davanti ai giudici della sesta sezione penale di Napoli il prossimo 28 novembre.

Ad accogliere la richiesta di giudizio immediato della Procura di Napoli, che ha coordinato le indagini della Squadra Mobile, è stato il gip Nicola Marrone.

Alla vittima (difesa dall'avvocato Sergio Pisani), rapinata il 20 novembre 2023, venne strappata la borsa contenente una importante somma di denaro (di cui le due amiche avevano contezza) da un uomo giunto armato di pistola in sella a uno scooter in una località del capoluogo partenopeo dove era giunta proprio su indicazione delle due amiche, incontrate a Roma e a cui aveva dato un passaggio per tornare a Napoli.



