Si allontana da casa, trovato mentre cammina sulla Tangenziale

Si era allontanato dalla sua abitazione di Orta di Atella (Ce) facendo perdere le proprie tracce ma un uomo di 70 anni è stato rintracciato e soccorso mentre camminava lungo la tangenziale di Napoli.

Sono stati gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, nel transitare sulla Tangenziale di Napoli, in prossimità dello svincolo "Doganella", a notare l'anziano camminar, visibilmente disorientato..

I poliziotti hanno soccorso l'uomo e, dopo averlo tranquillizzato, lo hanno identificato; dagli accertamenti è emerso lo status di persona scomparsa.

Gli agenti hanno accompagnato l'anziano negli uffici del Comando della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta in attesa che giungesse sul posto uno dei figli che ha manifestato grande riconoscenza e felicità per l'esito positivo delle ricerche.





