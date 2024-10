Open House Napoli, il festival dell'Architettura,150 eventi

Torna Open House Napoli, il Festival dell'Architettura che dal 18 al 20 ottobre con visite guidate gratuite porterà alla scoperta dell'immenso patrimonio architettonico, artistico e urbanistico della città, raccontato grazie all'impegno e la passione di 400 volontari. Oltre 150 appuntamenti in programma tra percorsi urbani, siti istituzionali, palazzi storici, studi professionali, case private, cantieri, talk, laboratori kids, mostre ed eventi Numerose le novità della sesta edizione come lo Spazio Obù della Fondazione Terzoluogo nel Borgo Sant'Antonio, le eccellenze scientifiche in mostra nella Palazzina Uffici dell'Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibile (STEMS)del CNR a Fuorigrotta, Con il ritorno della Sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale entra in programma anche la sezione San Luigi nella sua rinnovata sede sulla collina di Posillipo. Trovano spazio anche i luoghi istituzionali e rappresentativi della città, dal razionalismo monumentale, gli arredi d'epoca e le opere d'arte del Palazzo della Provincia - Città Metropolitana di Napoli nel cuore del Rione - che sarà raccontato anche nel percorso Rione Carità, il primo centro direzionale - alla nuova sede dell'ACEN -Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli nell'antico Palazzo Ruffo della Scaletta a Riviera di Chiaia.

Novità anche tra i luoghi di culto con la chiesa di Sant'Andrea delle Dame, gioiello barocco sulla sommità della collinetta di Caponapoli e il Complesso dei Cinesi, l'istituto di educazione religiosa fondato nel XVII secolo tra Capodimonte e il rione Sanità. Si visiteranno anche le stazioni della Metro Linea 6 Chiaia-Monte Di Dio, San Pasquale e Arco Mirelli in collaborazione con ANM, così come l'Ascensore di Monte Echia e all'impianto della Funicolare di Mergellina. Torna il percorso Scampia, un telaio di Storie a cura di MOSS Ecomuseo Diffuso Scampia, guardo rivolto anche a ovest, con Le Case Operaie dell'INA-Casa. Stefano Fedele e Alessandra Thomas, Direttori di Open House Napoli spiegano: "Questa è un'edizione particolarmente ricca che prende forza dai molti nuovi spazi aperti quanto dai momenti di riflessione collettiva, ma soprattutto porta finalmente al suo interno il grande tema dell'accesso universale al patrimonio culturale ed architettonico". Sempre più ampio e variegato è il capitolo dei Percorsi con oltre 20 passeggiate d'autore.

Per Angelo Lancellotti, Presidente ACEN "Siamo in linea con lo spirito del Festival dell'Architettura: l'apertura alla città, la partecipazione alla crescita economica oltre che sociale del nostro territorio è nel DNA dell'Acen" . Umberto De Gregorio - Presidente EAV aggiunge: "Portiamo avanti il doppio percorso di rendere visibili delle realtà di EAV normalmente chiuse, come il Palazzo storico Giovene di Girasole a Cisterna dell'Olio o come la stazione di Kapoor a Monte Santangelo e allo stesso tempo visitiamo altri cantieri ed ancora evidenziamo alcuni luoghi simbolo come Porta Nolana e Scampia che ancora incredibilmente non sono noti al grande pubblico ".



