Maratona di Napoli, aperto il villaggio in piazza del Plebiscito

Con l'apertura del villaggio in piazza del Plebiscito, parte il conto alla rovescia per la quarta edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara internazionale in programma il 13 ottobre e alla quale prenderanno parte oltre 3.000 atleti iscritti alla maratona, alla mezza maratona Italiana Assicurazioni Neapolis Half e alla Autostrade per l'Italia Sea Run, la non competitiva sulla distanza di 12 km i cui partecipanti prenderanno il via domenica mattina alle 8 insieme a tutti gli altri maratoneti.

Una grande festa di suoni e colori tra gli stand e negli spazi riservati al Marathon Village, cuore pulsante della manifestazione, nelle cui aree è possibile anche ritirare pacchi gare e pettorali degli iscritti. Ricco il programma di iniziative previste per domani. Tra queste spiccano Fast Walk (ore 15.30) e Magic Walk (17.30), le camminate ludoco-sportive di 7 e 5 km inserite all'interno della Neapolis Discovery, nata dalla voglia di vivere fino in fondo le emozioni generate dall'attività motoria per eccellenza: camminare. Le due prove si articolano, infatti, in cammini lungo percorsi cittadini, a passo moderato o svelto, dove le endorfine prodotte dal cammino spalancano una "finestra emozionale" sulle bellezze che circondano gli iscritti. Va detto che le due prove hanno ottenuto un eccellente riscontro in termini di iscritti, risultando già da alcuni giorni sold out.

Sempre domani, alle 17 è prevista la presentazione di top atleti e della testimonial, la campionessa europea di maratona 2001 Maria Guida. Alle 17.45 infine saranno presentati pacer e percorso.

Questi infine i top atleti annunciati dagli organizzatori: Moses Kibet (Uganda) al debutto in maratona, 1.00.59 sulla mezza; Amos Kipkemoi Cheruiyot, che vanta un personale di 2.16.05; Naibei Samuel Kiplimo, crono da 2.09.41 nel 2022 a Roma; Jean Baptiste Simukeka (Rwanda), personale di 2.15.20; Gideon Kipkemoi Kipketer, personale 2.05.51; Lhoussaine Oukhrid (Marocco), personale 2.12.04. Tra le donne Clementine Mukandanga, vincitrice a Firenze in 2.25.56; Ngurasi Flomena Chepkiach (Kenya), vincitrice alla maratona di Tunisi e con un 2.30.42 nel debutto di Hannover nel 2022. Da segnalare sulla mezza il vincitore dell'edizione 2023 della maratona di Napoli, il marocchino Hicham Boufars.





