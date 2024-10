Donazione del sangue, a Telese tappa di 'DonatoriNati'

Una raccolta straordinaria si sangue si è tenuta stamane in piazza Edoardo Minieri, a Telese, in provincia di Benevento. A bordo di un'autoemoteca Frates, tantissimi i giovani studenti maggiorenni che hanno scelto di donare per la prima volta il sangue. L'appuntamento è stato promosso dall'associazione DonatoriNati Polizia di Stato, dal circolo socio-culturale 'Petrastrumilia' di Pietrastornina (AV) e dal Comune di Telese Terme (BN) proprio per sensibilizzare giovani e cittadini alla cultura della donazione di sangue.

Il Questore di Benevento Giovanni Nunzio Trabunella ha voluto portare un saluto ai Donatorinati in azione: "Sono contento che queste iniziative di grande valore umano e sociale vedano protagonisti i giovani ed I volontari operano in linea con l' esserci sempre della polizia di Stato che sta sempre tra la gente per la gente".

Alla donazione di sangue hanno aderito, oltre agli appartenenti alla Polizia di Stato, i Carabinieri della stazione di Telese Terme , i Vigili del Fuoco di Telese Terme, la Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca,i Vigili Urbani del Comune di Telese Terme. Presente l' Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Sezione di Benevento ,che ha fatto da regia all'iniziativa dimostrativa "Pompieropoli".

Il presidente di 'Donatorinati' della Campania Tommaso Delli Paoli ha sottolineato l'importanza del "valore del dono. Donare il sangue è un atto responsabile di solidarietà nei confronti della comunità. Un gesto concreto per donare una parte della propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo. Diamo questo esempio ai nostri figli. È un atto di speranza e un dovere civico che non costa niente e può cambiare la vita di qualcuno".

"Donare il sangue oltre a essere un gesto di grande solidarietà è un autentico atto di amore verso noi stessi e gli altri - ha aggiunto il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Si può salvare una vita e al contempo si controlla il proprio stato di salute. Ringrazio di cuore il Presidente DelliPaoli e l'Associazione DonatoriNati per questa bellissima iniziativa e ringrazio i rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno partecipato alla donazione di sangue nella nostra città".





