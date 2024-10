De Luca, martedì la nostra proposta di revisione della Calderoli

Una proposta di legge di revisione della legge Calderoli sarà presentata martedì in Regione dal governatore campano Vincenzo De Luca. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Luca nel corso del tradizionale appuntamento settimanale sui social. "Sto continuando il mio giro nel Paese - ha detto - visto che abbiamo guidato una battaglia contro quella riforma per spiegare che noi siamo per l'unità d'Italia e per modernizzare il Paese, ma tutto questo può avvenire solo sulla linea della burocrazia zero. Presenteremo martedì la nostra proposta di revisione della legge Calderoli, abbiamo raccolto tante firme per il referendum, lanceremo una sfida seria spiegando che la Legge Calderoli si può modificare in 3/4 punti".

Punti che De Luca ha elencato: si va dall'uguale riparto del fondo sanitario nazionale a una corretta ripartizione del numero dei medici per ogni 1000 abitanti, passando per il divieto dei contratti integrativi regionali e per una battaglia contro l'idea di ripristinare le gabbie salariali.

"Lanceremo la sfida - ha rincarato la dose - vediamo come rispondono rispetto alla nostra richieste di modifica della legge. Non ascolteremo la politica politicante - ha aggiunto - oggi l'obiettivo è aprire i cantieri, creare lavoro, la politica politicante non conta nulla ed è su questi problemi di sostanza che dobbiamo concentrarci in un Paese in cui se ti distrai un mese crolla tutto".



