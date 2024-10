De Luca, in Campania manifestazione per la pace a dicembre

Una manifestazione per la pace da organizzare per inizio dicembre è l'idea annunciata oggi dal governatore campano Vincenzo De Luca nel corso del suo settimanale appuntamento sui social.

"La Regione Campania - ha ricordato - è stata l'unica istituzione a promuovere una manifestazione per la pace il 28 ottobre di due anni fa. Ora vorremmo preparare una manifestazione a inizio dicembre invitando esponenti del popolo palestinese e israeliano, di quello ucraino e quello russo cercando di presentare il volto di una umanità che non ha dimenticato i valori umani fondamentali. L'unica cosa che possiamo fare è creare un movimento d'opinione per il cessate il fuoco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA