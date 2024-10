Ciciliano, 1500 iscritti per prove evacuazione Campi Flegrei

"Alla prova di evacuazione di domani si sono iscritti 1500-1600 cittadini". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano a margine della prima parte della sua missione nei Campi Flegrei per il terzo giorno di esercitazioni legate a una eventuale eruzione del vulcano.

"Non sono sicuramente poche, danno un buon segnale di partecipazione e poi a loro si aggiungeranno anche i cittadini che si avvicineranno agli stand senza essersi prenotati sul portale".

"E' importante che i cittadini dei sette Comuni dell'area rossa dei Campi Flegrei per il vulcano partecipino, perché così imparano cosa fare se ci fosse davvero l'allerta; la loro presenza è anche uno stimolo per la protezione civile e gli altri corpi", ha aggiunto Ciciliano. "Questa esercitazione - ha concluso - deve raggiungere due importanti risultati. Il primo è il test del sistema di risposta di Protezione Civile che si svolge indipendentemente dalla presenza della cittadinanza, anche se con la loro presenza i test che si fanno risultano più affinati, più precisi. Il secondo risultato è ovviamente legato direttamente alla presenza dei cittadini, per un forte discorso di consapevolezza sul rischio di questa area. Sicuramente è un'area complessa, ma questa complessità non è nata ieri e soprattutto non finisce domani".



