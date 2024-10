Borgonzoni, bene prove evacuazione beni culturali Campi Flegrei

La simulazione dell'evacuazione di beni dal Museo del Castello di Baia, fatta stamane nell'ambito dell'esercitazione della Protezione civile sul rischio eruzione nei Campi Flegrei, "è un grande segnale che viene fatto in Campania con un coordinamento straordinario. E' la prima volta che si fa una vera simulazione in Italia". Lo ha detto Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al Ministero della Cultura, che oggi era al Castello di Bacoli per la prova, con il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano "Ho visto le squadre - ha detto Borgonzoni - che riescono a organizzarsi e rendono le operazioni più veloci possibile.

Sappiamo che i beni culturali verranno messi in salvo in una fase di emergenza che non è uguale a quella dei cittadini, è fatta prima, quando si è ancora in allerta arancione, però la velocità è essenziale anche in questo, soprattutto per cercare di salvare quanto più patrimonio possibile. Viene fatta una graduatoria del patrimonio da salvare, tenendo conto di quanto i beni rappresentano gli stessi territori, oltre al loro valore nazionale. E' il primo test fatto così a questo livello, coordinato con un piano e un protocollo nella Campania che può essere d'esempio per altre Regioni".

Borgonzoni sottolinea che "questa simulazione è importante e lo dico venendo dall'Emilia Romagna che ha vissuto sia l'alluvione che il terremoto. Mi sono resa conto di come i cittadini cerchino di salvare il patrimonio ancor prima di salvare se stessi e i loro oggetti, proprio perché il patrimonio è identitario, sono le nostre radici in cui ci riconosciamo. Noi come ministero lavoriamo ora attraverso i soldi del Pnrr con un nuovo sistema per il controllo satellitare per intervenire sul patrimonio non solo per eventi catastrofici ma anche in modo programmato, non solo a crolli avvenuti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA