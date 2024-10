Bombardieri inaugura sede Uil sull'isola di Ischia

La Uil apre una sede sull'isola d'Ischia, inaugurata stamane nel centro di Ischia Porto, alla presenza del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, di Giovanni Sgambati segretario regionale, del sindaco ischitano Enzo Ferrandino e del Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, oltre che di diversi segretari generali delle varie categorie dell'organizzazione sindacale.

Sull'isola, dove dopo sisma ed alluvioni sono stati avviati e sono in programma ingenti interventi per la ricostruzione e dallo scorso aprile è operativo il Protocollo di Sicurezza e Legalità per i cantieri, quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è divenuto argomento di forte attualità per le organizzazioni sindacali. In proposito Bombardieri ha affermato: "Dal governo non abbiamo ancora le risposte che chiediamo sui temi della sicurezza, mancano i riferimenti anche nel piano del bilancio ma aspettiamo di vedere se nella manovra ci saranno investimenti per migliorare le condizioni di lavoro. L'apertura della nostra sede di Ischia è un punto di riferimento importante, non solo per le tematiche di politica sociale e fiscale, ma proprio per dare ai nostri lavoratori un riferimento su questo tema".

Manovra: Bombardieri, dipendenti e pensionati hanno già dato

"Sul piano strutturale di bilancio notiamo che ci sono interventi positivi come la conferma del cuneo fiscale per cinque anni, anche se questo non porterà ad un aumento delle buste paga, e l'intenzione dichiarata di non intervenire sulle pensioni ma molte delle indicazioni arrivate dall'Europa in questa manovra non ci sono. L'Unione Europea chiede di cambiare indirizzo per la politica fiscale ma il governo non ci pare stia intervenendo né sui condoni (che aumentano) e neppure sulla flat tax così come le scelte fatte sul lavoro precario vanno in senso contrario alle indicazioni di Bruxelles. Sull'impegno economico della manovra aspettiamo che l'esecutivo chiarisca quali sono le partite economiche e come saranno distribuiti i tanto richiamati sacrifici: per quanto ci riguarda, personale dipendente e pensionati hanno già dato". Così il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, stamane a Ischia per l'apertura di una sede del sindacato sull'isola. "In questo paese - per Bombardieri - ci sono tanti problemi al di là della narrazione che vuole invece che tutto va bene. In questo mese si concentreranno lo sciopero dei trasporti per il rinnovo del contratto nel tpl locale, quello dei metalmeccanici sul tema dello stato di salute del settore automotive e del gruppo Stellantis in particolare, che denuncia al paese ed al governo una crisi grave per la quale si deve assolutamente fare di più e poi la manifestazione per il rinnovo del contratto dei lavoratori del pubblico impiego che vedrà insieme i sindacati confederati che sostengono la necessità di intervenire per la sanità e l'assistenza mentre; non sarà un "ottobre caldo" ma un mese in cui rappresenteremo i problemi che questo paese sta attraversando ed ai quali la politica ed il governo non stanno dando risposte così come non ci pare ci sia attenzione sui temi del Mezzogiorno d'Italia come confermano le scelte sull'autonomia differenziata e sul Pnrr; siamo molto preoccupati sulle conseguenze dell'autonomia differenziata, i temi principali dello sviluppo e dei servizi di queste terre (sanità, sicurezza, istruzione, lavoro) sono fortemente messi in discussione"





