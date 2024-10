Al via dal 12 ottobre "Extra Moenia - Il centro esploso"

Spettacoli, concerti e laboratori artistici gratuiti: torna "Extra Moenia - Il centro esploso", terza edizione della rassegna che si svolge nella VII Municipalità di Napoli e realizzata dall'Associazione Domenico Scarlatti nell'ambito di "Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica", il progetto promosso e organizzato dal Comune e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Quest'anno il programma prevede 6 tra spettacoli e concerti, 4 laboratori artistici e il convegno "Tradizione e innovazione". A inaugurare la rassegna, il 12 ottobre alle 19, è lo spettacolo "Catarì - Salvatore di Giacomo l'erudito" nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano, con il soprano Raffaella Ambrosino e il baritono Luigi Cirillo, l'attore, cantante, drammaturgo, Roberto Del Gaudio e l'attore Gennaro Monti. Con la partecipazione di Francesco Pareti al pianoforte e dell'Orchestra da Camera di Napoli diretta da Enzo Amato.

"La rassegna Extra Moenia - dice Sergio Locoratolo, coordinatore Politiche culturali del Comune - risponde al disegno di città policentrica voluto dall'Amministrazione Manfredi per garantire alla cultura di penetrare e diramarsi lungo tutta la città, soprattutto in quelle che vengono ancora definite periferie, ma che rappresentano in realtà gli 'altri centri' di Napoli". "Extra Moenia offre al territorio anche quattro laboratori aperti a persone di ogni età e gratuiti: musicale, tamburi a cornice e danze popolari, con uno in particolare che è attivo già da settembre, quello teatrale tenuto da Roberto del Gaudio - aggiunge Enzo Amato, presidente dell'associazione Domenico Scarlatti - Tra le novità quest'anno, l'apertura alla Città del Salone degli Avieri dell'Aeronautica Militare che ha sede nel Comando Aeroporto 'Ugo Niutta', grazie alla sensibilità del Comandante Colonnello Massimo Maieron".

A seguire, il programma prevede il 13 ottobre alle ore 18, il convegno dal titolo "Tradizione e innovazione"; il 19 ottobre alle ore 19 alla Chiesa dell'Immacolata a Capodichino (Piazza Di Vittorio, 32) arriva Lino Cannavacciuolo con Gigi De Rienzo al basso elettrico, Piero De Asmundis alle tastiere, Paolo Forlini alla batteria. Il 26 ottobre alle ore 19 la Biblioteca comunale Guido D'orso (Piazza Zanardelli, 20) ospita Peppe Lanzetta, sul palco anche Elisabetta D'Acunzo. Il 27 ottobre alle ore 19 nel centro commerciale La Birreria (Piazza madonna dell'Arco, 12) si terrà il Concerto per la pace con l'Orchestra di Fiati del Liceo Musicale Margherita di Savoia, e il Coro e Orchestra Parasinfonica AMI Attività Musicali inclusive. Il 31 ottobre alle ore 19 sarà messo in scena al Salone degli aviatori (Viale Maddalena, 9) lo spettacolo "Eduardo, Sik Sik e altre storie", di e con Roberto del Gaudio ed Elisabetta D'Acunzo. "Extra Moenia" si concluderà il 3 novembre alle ore 19 presso la Masseria Luce di San Pietro a Patierno (via Comunale Luce) con il concerto "Tammurrianti world project" di Emidio Ausiello e Michele Maione.



