UnicoCampania festeggia 30 anni, nuovo spot su ticket integrato

UnicoCampania spegne trenta candeline e lancia una nuova campagna di comunicazione sul biglietto integrato denominata "Biglietto Unico, Movimento facile".

Il Consorzio, che dal 1994 si occupa della gestione della tariffazione per il trasporto pubblico locale nella Regione Campania, in questi ultimi anni ha sviluppato una serie di progetti che si sono avvalsi delle tecnologie più innovative nel campo della bigliettazione: dal servizio Tap&Go, che consente il pagamento direttamente ai tornelli con la propria carta di credito, all'APP UnicoCampania, che consente l'acquisto dei titoli di viaggio sullo smartphone, alle partnership che hanno ampliato enormemente la rete di vendita dei titoli di viaggio.

Per festeggiare l'importante traguardo raggiunto verrà lanciata, da domani, una campagna di comunicazione multisoggetto che prevede spot video a bordo degli autobus e sulle emettitrici TVM, affissioni in città, social e la distribuzione di materiale informativo presso gli infopoint e le rivendite.

Ad oggi, infatti, la scelta del titolo integrato - sostiene UnicoCampania - è ancora la più vantaggiosa, sia dal punto di vista economico che di utilizzo per chi debba fare più spostamenti.

"Siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo, - sottolinea il presidente del Consorzio, Gaetano Ratto - consideriamo questi primi trent'anni un punto di partenza per raggiungere altri, importanti, obiettivi. Forti degli investimenti nelle tecnologie voluti ed attuati dalla Regione, vogliamo puntare a rendere, ancora di più, la Campania un modello di riferimento, a livello nazionale ed internazionale, per l'esperienza di integrazione tariffaria. Con una attenzione sempre più robusta all'innovazione tecnologica che può davvero fare la differenza, nei prossimi anni, nel rendere il trasporto pubblico protagonista sul territorio".





