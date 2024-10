Travolto e ucciso da treno, vittima ancora senza nome

E' ancora sconosciuta l'identità dell'uomo travolto da un treno dell'Eav ad Acerra (Napoli), mentre attraversava i binari nei pressi della stazione di via Armando Diaz. Intanto la circolazione sulla tratta ferroviaria è ripresa dopo i sopralluoghi da parte delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria, effettuati per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, che non aveva documenti, è di probabili origini straniere e dall'apparente età di 35/40 anni. Dalle ricostruzioni effettuate, la vittima avrebbe attraversato i binari tra la stazione ed il passaggio a livello nonostante la presenza del sottopasso utilizzato dai viaggiatori e dagli stessi residenti.

Non si esclude che l'uomo indossasse auricolari che quindi non gli hanno consentito di sentire l'arrivo del convoglio ferroviario.



