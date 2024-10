Travolto e ucciso da treno, l'incidente nella stazione di Acerra

L'incidente che stamane ha provocato la morte di un uomo, travolto e ucciso da un treno in transito, si è verificato nella stazione di Acerra (Napoli).

L'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato investito da un treno Eav - l'Ente autonomo Volturno, holding campana dei trasporti regionali - partito da Napoli e diretto a Piedimonte, convoglio che transita sulla tratta Rfi ma senza effettuare fermate ad Acerra.

Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo stesse attraversando i binari per raggiungere la banchina dal lato opposto, e che non si sia accorto del sopraggiungere del treno.

Sono in corso i rilievi da parte dell'autorità giudiziaria.

L'Eav ha disposto a sua volta accertamenti da parte di una commissione di inchiesta interna.



