Tentata rapina, la scorsa notte, in via Foria a Napoli: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato esploso un colpo d'arma da fuoco ma non risultano feriti.

Due le persone che sarebbero state vittime della tentata rapina. Uno dei rapinatori, dopo aver tentato invano di sottrarre una catenina d'oro, avrebbe esploso il colpo, rinvenuto in strada un bossolo 7,65mm. Indagini in corso per ricostruire dinamica.



