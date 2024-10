Sport e solidarietà con la "Flik Flok" dei Bersaglieri

Sport, arte, musica e solidarietà saranno i protagonisti della XXI edizione della "Flik Flok", evento organizzato dalla Brigata bersaglieri "Garibaldi" dell'Esercito, che si terrà il 19 e 20 ottobre a Caserta, in piazza Carlo di Borbone, dinanzi la Reggia, dove sarà allestito il villaggio polifunzionale "Cremisi". L'edizione 2024, realizzata in collaborazione con il Comune di Caserta, gli istituti scolastici del territorio, il Coni, la Fidal, le imprese locali e le fondazioni, è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il Comandante della Brigata Bersaglieri "Garibaldi" Mario Ciorra, il vice sindaco di Caserta Maria Gabriella Grassia, il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Monica Matano, il delegato provinciale Coni Michele De Simone, e il presidente del comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) Bruno Fabozzi. Il ricavato della Flik Flok sarà devoluto all' Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.). Sabato 19 ottobre (ore 10) sarà dunque inaugurato il villaggio "Cremisi" con la cerimonia dell'alzabandiera, per poi proseguire attraverso eventi musicali, esibizioni sportive e momenti sociali. Domenica 20 si darà il via al podismo, con la partenza (ore 9) della gara dei 10 chilometri competitiva Fidal, valida per il campionato italiano individuale e di società master su strada. Alle 10:30 si darà il via alla 5 Km, passeggiata non competitiva aperta a tutti e contestualmente lo starter annuncerà anche la partenza della "Race for the Cure", evento simbolo della prevenzione delle principali patologie oncologiche che colpiscono le donne; ci saranno le donne in rosa, che indosseranno la loro speciale maglia rosa con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto quella femminile, sull'importanza della prevenzione. Spazio anche ai più piccoli alle 11:30 con la minicorsa di 1000 metri nei giardini antistanti la Reggia.

Per il Generale di Brigata Ciorra, "l'evento rappresenta un'importante occasione per sostenere lo sport e condividere con la cittadinanza i valori che da sempre l'Esercito Italiano si impegna a promuovere: solidarietà, disciplina, rispetto per le regole, lealtà e spirito di squadra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA