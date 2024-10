Sindacati Taxi Napoli, 'con maratona per noi ennesima disfatta'

"A Napoli domenica prossima subiremo l'ennesima disfatta: la maratona danneggerà chi vive di mobilità, a causa dei posteggi soppressi, delle strade chiuse e del conseguente traffico, che andrà in tilt". E' quanto lamentano, in una nota, i direttivi dell'Associazione Tassisti di Base e dell'Or.S.a. Taxi i quali ricordano di essere una categoria di lavoratori che "espone sugli sportelli anteriori delle proprie vetture la scritta 'Comune di Napoli'".

"Non ci resta che dire - prosegue la nota - 'cara utenza ci scusiamo per il disservizio, purtroppo non è colpa nostra'".

Per i due sindacati ancora una volta "si sta giocando sulla pelle dei lavoratori e delle loro famiglie" e, conclude il comunicato, "certe decisioni, prese per garantire l'ordine pubblico, dovrebbero tenere conto che noi siamo un servizio di pubblica utilità, che dovremmo essere rispettati per il lavoro che espletiamo. Invece, subiamo 365 giorni all'anno le disattenzioni di questa amministrazione a cui, pare, poco importa delle criticità del traffico urbano giornaliero".





