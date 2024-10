Roberto Cominati inaugura la stagione musicale della Scarlatti

Il concerto del pianista Roberto Cominati inaugura, martedì 15 ottobre al Teatro Sannazaro, la nuova stagione musicale dell'Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli presieduta da Oreste de Divitiis. Un appuntamento che riporta sulle scene napoletane "un grande concertista apprezzato a livello internazionale - sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti - chiamato ad avviare un cartellone che accoglierà, fino al prossimo aprile, grandi star della musica e giovanissimi talenti, italiani e non". Roberto Cominati, napoletano, classe 1969, ex allievo di Aldo Ciccolini, è soprannominato "il pianista con le ali" per il fatto che, da sempre, alla passione per il pianoforte ha unito quella per il volo, conciliando per anni la carriera di concertista con quella di pilota di linea sui Boeing 737. Nel 1993 vince il Concorso "Ferruccio Busoni" di Bolzano da cui prende inizio una carriera che lo porta a collaborare con i maestri Daniele Gatti, Simon Rattle e Daniel Harding, tra i tanti.

Nel suo concerto al Sannazaro il pianista propone un programma musicale inconsueto che nella prima parte affronta i colori, le nuance e le sfumature dei "12 Préludes (II Libro)" di Claude Debussy per poi passare alla grandiosa "Sonata op. 14" di Robert Schumann, nota anche come il "Concert sans orchestre".

"Un programma musicale che incuriosisce - aggiunge Tommaso Rossi - e che rappresenta una vera e propria rarità che offriamo al nostro pubblico in apertura di stagione". Il concerto di Cominati apre un programma eterogeneo che, per citare qualche nome, va dall'omaggio a Lucio Dalla messo in scena da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, passando per Michael Barenboim con Natalia Pegarkova, i King's Singers, il Gringolts Quartet, Lucas e Arthur Jussen, Enzo Gragnaniello e cosi via fino a Nicky Nicolai e Stefano Di Battista. Alla fine saranno 20 le serate, tra il Teatro Sannazaro ed il Teatro Acacia, scelte per questo nuovo ciclo che l'Associazione Scarlatti realizza grazie al sostegno di numerose istituzioni, pubbliche e private, che vanno dal MiC - Ministero della Cultura, alla Regione Campania fino ad Intesasanpaolo, Seda Group, Caronte e Unione Industriali di Napoli.



