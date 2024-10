Primo ciak per il film tv 'Champagne - Peppino di Capri'

Sono iniziate le riprese tra Capri e Napoli del film tv " Champagne - Peppino di Capri", una coproduzione Rai Fiction-O' Groove con la regia di Cinzia TH Torrini. Nel cast, Francesco del Gaudio nel ruolo di Peppino di Capri, Arianna Di Claudio, Gaja Masciale e con la partecipazione di Antonia Truppo e con Gianluca di Gennaro.

Peppino di Capri è un artista noto in tutto il mondo, ma la sua biografia straordinaria e avventurosa è ancora poco conosciuta. Nel 1943, grazie al dono dell'orecchio assoluto, a soli quattro anni suona per i soldati americani di stanza a Capri per aiutare la sua famiglia. È il primo in Italia a far conoscere il twist e a portare nel nostro Paese il rock. La sua vita e le sue canzoni attraversano la storia d'Italia: la fine della guerra, il boom economico, la rivoluzione culturale del '68, la nascita e l'evoluzione della televisione, dai primi programmi in bianco e nero alla prima edizione a colori di Sanremo.

'Champagne - Peppino di Capri' è prodotto da Vanessa Capello, Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis. La colonna sonora è composta da Peppino di Capri ed Edoardo Faiella. Soggetto di Pierpaolo Verga e Maria Sole Limodio, sceneggiatura di Michele Pellegrini, Maria Sole Limodio, scenografia di Carmine Guarino e l'arredamento di Iole Autero, costumi di Nicoletta Taranta, fotografia di Carlo Rinaldi, montaggio di Mirko Platania.

Casting di Marita D'Elia e Massimo Appoloni.



