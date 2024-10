Napoli, il Consiglio commemora le vittime innocenti di camorra

Tutti in piedi e in silenzio nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino quando la consigliera comunale, Alessandra Clemente, ha dato lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti del territorio campano. Un momento di memoria e di denuncia nel corso del Consiglio comunale straordinario per celebrare la 'Giornata contro l'influenza della camorra nella città di Napoli'. Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, vittime innocente della criminalità, nel suo intervento ha ricordato che "nel nostro territorio si contano più di 200 vittime innocenti: madri, padri, figli e figlie di questa terra, completamente estranee alle dinamiche di malaffare, vittime innocenti che hanno perso la vita in quella che è una vera guerra civile a bassa intensità. Noi - ha aggiunto - abbiamo il dovere di ricordarle tutte perché i nomi sono importanti perché quando i nomi diventano numeri togliamo dignità alle persone. A loro - ha concluso - e a tutte le vittime, di cui non conosciamo ancora il nome, va la nostra memoria e il nostro impegno". A tutte le vittime innocenti, l'aula ha riservato un fragoroso applauso.



