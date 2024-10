Maratona di Napoli, da domani il villaggio a piazza Plebiscito

Fervono i preparati in piazza del Plebiscito, cuore pulsante anche della quarta edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara internazionale sulla distanza dei classici 42,195 km in programma domenica 13 ottobre. Una kermesse attesa, per la quale la città di Napoli si farà trovare preparata e con le strade interessate libere dalle auto dalle 8 alle 14. Dal pomeriggio di domani in particolare sarà attivo l'Expo Marathon, il villaggio con stand e performance che accompagneranno sportivi, turisti, appassionati e curiosi che faranno visita agli oltre trenta stand allestiti per la circostanza, tra sponsor e realtà impegnate nel podismo e più in generale nello sport.

Tra queste anche Eso Recycling, che presenterà il progetto Esosport: "La passione per lo sport, la competenza nel settore dei rifiuti, la salvaguardia dell'ambiente - spiegano i promotori dell'iniziativa - sono i pilastri del progetto Esosport, brand di Eso Recycling, che dal 2009 è presente sul territorio italiano per la raccolta e l'avvio al riciclo di materiale sportivo a fine vita: scarpe sportive, copertoni e camere d'aria di biciclette, palline da tennis e padel. Correre, fare sport e riciclare è possibile!".

"L'ambiente è un bene da preservare - proseguono - e i rifiuti, con Esosport, possono trasformarsi da scarto a risorsa, riducendo al massimo il loro impatto attraverso la ricerca di nuove strade per la loro rigenerazione. Ciò che potrebbe sembrare un rifiuto destinato alla discarica, con Esosport trova nuova vita in una forma diversa, grazie alla trasformazione nell'impianto Eso Recycling 'Amato Cannara', a Tolentino, nelle Marche, specializzato anche nel trattamento di rifiuti sportivi.

Qui nasce materia prima seconda per realizzare iniziative nel segno della sostenibilità ambientale come pavimentazioni sportive e ludiche, piastrelle e prodotti per lo sport".

La partecipazione di Esosport alla quarta edizione della Neapolis Marathon si concretizza con la presenza dello stand presso l'Expo dove i runner e gli appassionati sportivi potranno portare scarpe, copertoni, camere d'aria di biciclette, palline da tennis e padel giunti a fine vita, ma pronti per entrare in un processo di economia circolare.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA