Manfredi, amministrazione deve essere impermeabile a camorra

"Napoli, la più grande città del Mezzogiorno, ha una grande responsabilità: un'amministrazione pubblica deve essere assolutamente impermeabile alle infiltrazioni della criminalità organizzata". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel suo intervento al Consiglio comunale straordinario convocato per celebrare la 'Giornata contro l'influenza della camorra nella città di Napoli' che da quest'anno ricorrerà ogni 11 ottobre, come stabilito da una delibera di proposta consiliare, primo proponente il consigliere Catello Maresca, approvata nei mesi scorsi all'unanimità. Manfredi ha sottolineato come "il Comune di Napoli è sempre stato in prima linea con tutti i sindaci che si sono succeduti" ma altresì evidenziato come invece "nell'area metropolitana ancora oggi ci sono Comuni che vengono sciolti per infiltrazioni camorristiche". Manfredi ha rimarcato la necessità che le istituzioni, nel contrasto alla camorra, lavorino "in perfetta sintonia con le forze dell'ordine, la magistratura e con tutte le articolazioni dello Stato che combattono la criminalità".



