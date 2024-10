Denunce e fogli di via, sit-in a Napoli per 'libertà di lottare'

'No al Ddl 1660' . E' il motivo del sit-in svolto a Napoli dagli attivisti di Insurgencia, di Potere al popolo e della rete 'Liberi di lottare', dopo la consegna di 51 fogli di via a persone in procinto di partecipare alla manifestazione pro Palestina sabato 5 ottobre a Roma e le cinque denunce ad altrettanti partecipanti al corteo a Napoli in occasione del G7 Esteri di Capri il 19 aprile scorso.

''Il 19 ottobre in occasione del G7 dei ministri della difesa a Napoli - hanno annunciato durante l'incontro con la stampa davanti al palazzo della Prefettura - organizzeremo un corteo da piazza Garibaldi contro il summit presieduto dal ministro Crosetto e, cosi come accadrà in altre città italiane lo stesso giorno, saremo in piazza anche per dire no al Ddl 1660 che lede il diritto al dissenso ed a manifestare sancito dallo stesso articolo 17 della Costituzione repubblicana".



