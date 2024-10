De Luca,nuove mappe digitali della Campania,lavoro straordinario

"Abbiamo cominciato una campagna di informazione nazionale sul tema della trasparenza e della legalità, spiegando che siamo la regione più trasparente d'Italia per i rapporti di collaborazione che abbiamo con la Guardia di Finanza, l'autorità anticorruzione e i corpi di polizia. Oggi presentiamo un punto di eccellenza unico in Italia". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della presentazione delle nuove mappe digitali della Regione. Si tratta di mappe realizzate con tecniche innovative, che intendono rispondere alle esigenze di accesso e condivisione delle informazioni da parte di una pluralità di utenti, dalle amministrazioni ai professionisti, dai cittadini ai turisti.

"Un prodotto - ha detto De Luca - che è di grandissima utilità innanzitutto per gli enti locali e per gli studi professionali. Abbiamo digitalizzato la mappa, l'aerofotogrammetria del territorio regionale a livelli di dettaglio inimmaginabili. Offriremo ovviamente queste cartografie digitali ai Comuni quando dovranno fare piani regolatori, interventi urbanistici, agli studi professionali gratuitamente, ma questo diventa anche un modo per controllare il territorio rispetto a fenomeni di abusivismo o rispetto al lavoro della Protezione Civile. Possiamo controllare immediatamente se viene costruito un appartamento nell'alveo di un fiume o in un terreno demaniale e dunque è uno strumento al servizio anche della Procura della Repubblica, che potrà in maniera ancora più efficace perseguire reati di abusivismo, soprattutto quando questi reati mettono a rischio la vita delle persone in una Regione che ha circa 80.000 costruzioni abusive.

Dunque, un lavoro davvero straordinario che conferma una Regione dinamica, moderna, all'avanguardia nel nostro Paese".

"Da ora - ha quindi proseguito De Luca - spieghiamo all'Italia i nostri risultati", contro "la narrazione che arriva dal Nord di un Sud descritto come luogo di degrado e disamministrazione. Spiegheremo invece che almeno in 20 campi siamo la prima Regione d'Italia già oggi, facendo parlare i dati concreti, presentando nei prossimi mesi tutti i punti di eccellenza della Regione Campania, tutti i primati che abbiamo raggiunto come Governo regionale", anche per superare un gap di questi mesi, "quando siamo stati talmente presi dal lavoro da fare che, in qualche caso, non abbiamo comunicato le cose già realizzate".



