De Luca, 'l'opera di Pesce? Sono concentrato su altro'

"L'opera inaugurata ieri a Napoli non l'ho vista. Io sono concentrato su altro, ho un animo poetico ma non fino a questo punto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sull'installazione di Gaetano Pesce "Tu si' na cosa grande" inaugurata ieri sera a Piazza Municipio a Napoli.

Era previsto che De Luca intervenisse all'inaugurazione, ma poi non è andato per altri impegni.

Complessivamente il costo totale dell'opera, compreso di allestimento e di guardiania, ammonta a 180mila euro di cui 160mila proprio della Regione Campania attraverso i Poc, fondi destinati alla promozione culturale nei Comuni.



