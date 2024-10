De Luca, da ora parlo solo dei problemi dei nostri cittadini

"Da oggi in poi la Regione Campania parlerà solo dei problemi dei nostri concittadini. Vi avverto, quindi, niente domande di politica politicante perché non ce ne frega assolutamente niente". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla prossima tornata elettorale per la Regione.

"Da oggi - ha detto De Luca - si parla dei problemi della Campania e tutte le scelte che faremo nei prossimi mesi sono le scelte di cui hanno bisogno la regione, i nostri concittadini e le nostre imprese. La politica politicante la terremo completamente fuori".

De Luca ha iniziato l'ultimo anno del suo secondo mandato e in diverse occasioni ha ribadito di volersi ricandidare.

"In questi mesi - ha proseguito il governatore - pensiamo a realizzare 170 Case di comunità, abbiamo appena finito 58 centrali operative territoriali, ci sono miliardi di investimenti in infrastrutture, strade, assetto territoriale, cultura, un gran lavoro da fare per diventare, come diventeremo, la prima Regione d'Italia per le liste di attesa nella sanità, al di là di alcuni elementi di truffa comunicativa che avvengono al Nord. Ci sono realtà del nord dove nascondono anche i tempi delle liste di attesa. Quindi spiegheremo bene tutto quello che stiamo facendo, ci concentreremo fino all'ultimo respiro sull'obiettivo di creare servizi di civiltà e lavoro. Il lavoro per i nostri giovani non viene dalla politica politicante, viene da una dedizione totale, quasi ossessiva, all'attività dell'amministrazione, ed è quello che faremo nei prossimi mesi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA