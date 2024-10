Consiglio Napoli, un Piano educativo contro la camorra

La predisposizione di un Piano educativo anticamorra da realizzare con la collaborazione delle istituzioni scolastiche e universitarie è una delle misure contenute nel documento approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Napoli, riunito oggi in seduta solenne per la 'Giornata contro l'influenza della camorra nella città di Napoli' che si celebra, a partire da quest'anno, ogni 11 ottobre.

Al termine di una seduta che ha visto la partecipazione delle autorità cittadine, dei rappresentanti delle forze dell'ordine e della magistratura, dei vertici del mondo della scuola, dei sindacati e dell'associazionismo, l'aula ha presentato e approvato un documento con cui si intendono mettere in campo azioni per la valorizzazione dell'educazione alla legalità e alla cultura anticamorra; la promozione della Giornata contro l'influenza della camorra con il coinvolgimento di associazioni del territorio, di rappresentanti del mondo del lavoro, dello sport e della cultura; la valorizzazione di iniziative culturali e di progetti artistici che diffondano messaggi di legalità.

Il documento propone, inoltre, di contribuire alla diffusione di messaggi positivi da contrapporre alla narrazione negativa diffusa da social e tv e di promuovere una cultura delle opportunità di lavoro "onesto, dignitoso ed equamente retribuito".

La mozione di indirizzo è stata proposta dal capo dell'opposizione di centrodestra, Catello Maresca, già proponente della delibera di iniziativa consiliare con cui è stata istituita la Giornata contro l'influenza della camorra nella città di Napoli.



