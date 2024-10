Capodimonte, 'Amici' restaurano Madonna col Bambino di Luini

Dopo un importante restauro torna tra i capolavori della collezione del Museo e Real Bosco di Capodimonte 'La Madonna col bambino' (1515-1520), celebre opera di Bernardino Luini (1481 - 1532) artista lombardo che fu probabilmente il più fedele dei leonardeschi. Nella composizione, il cui successo anche devozionale è testimoniato da numerose repliche nel Cinquecento, la Madonna con lo sguardo chino sostiene il bambino dagli occhi arguti e con i capelli ricci. L'ovale della Vergine è in perfetta sintonia con la tipologia dei volti di Leonardo, ombreggiato attraverso la tecnica dello sfumato. Il restauro, promosso dall'Associazione Amici di Capodimonte Ets, è stato realizzato da Bruno Arciprete, grazie al contributo di Grazia Maria e Nicola De Ianni in memoria di Antonio De Ianni, con la formula dell'Art Bonus.

"Festeggiamo insieme il ritorno in collezione di una preziosa opera rinascimentale che vogliamo valorizzare anche per la forza spirituale che l'ha accompagnata nei secoli. Questo importante restauro è l'occasione per ringraziare gli 'Amici di Capodimonte' che con il loro attivismo colto e appassionato sono da venti anni linfa autentica di questo luogo. Trasmettere l'amore per l'arte alle nuove generazioni, attivare le comunità territoriali ed essere motore della valorizzazione del museo diffondendo presso gli imprenditori e la società civile le opportunità di strumenti come l'art bonus: sono questi gli obiettivi che condividiamo in magnifica sintonia con i nostri Amici". Aggiunge Errico di Lorenzo, Presidente degli Amici di Capodimonte: ''Siamo molto orgogliosi di aver promosso il restauro di questa magnifica opera e profondamente riconoscenti ai nostri Soci e Mecenati Grazia Maria e Nicola De Ianni, che hanno sostenuto l'intervento e che sono sempre al fianco del Museo e dell'Associazione. Questa iniziativa segue infatti altre generose donazioni grazie alle quali, tra le altre, è stata acquisita nelle collezioni di Capodimonte la bellissima ceroplastica Vanitas del XVII secolo dedicata a Ernesto Cilento".

Proveniente dalla Collezione Borghese, 'La Madonna col bambino' fu acquistata come opera di Leonardo a Roma nel 1800 da Domenico Venuti e fu tra quelle che Ferdinando di Borbone mise al riparo dalle truppe francesi trasferendola a Palermo nel 1806.

Rientrata a Napoli con la Restaurazione, la tela fu esposta nel Real Museo Borbonico dove dopo l'attribuzione a Luini mantenne sempre un posto di rilievo e fu ripetutamente copiata anche nell'Ottocento. Il dipinto (olio su tavola, cm 85x65,5), che sarà esposto nella sala 26 del museo, si presentava compromesso nella leggibilità da strati di vernici imbrunite e da antichi ritocchi alterati risalenti probabilmente agli anni 30 del Novecento. La superficie pittorica era notevolmente oscurata e opacizzata, con lievi sollevamenti di colore e fori di insetti xilofagi. Sono venuti così' alla luce i bellissimi incarnati dei volti realizzati con raffinata tecnica dello sfumato. Anche le ridipinture più tenaci, come quelle sul risvolto giallo del manto e sul panneggio rossastro della Vergine, sono state poi rimosse. E' stata quindi eseguita integrazione pittorica delle parti danneggiate. I ripensamenti sulla mano sinistra del bambino (in due posizioni diverse poi annullate), già visibili alla luce naturale, sono stati leggermente velati.



