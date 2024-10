Anziani coniugi in ospedale, forse intossicati da funghi

Una coppia di anziani coniugi di Calabritto, in provincia di Avellino, è ricoverata in ospedale per una sospetta intossicazione, forse provocata da funghi raccolti in un bosco della zona.

Nel pomeriggio, dopo aver avvertito forti malori, hanno chiamato il 118. L'uomo, un ex taglialegna ed anche conoscitore di funghi, all'arrivo dei sanitari era privo di conoscenza. Meno preoccupanti le condizioni della moglie.

I due anziani sono stati trasferiti in ospedale a Oliveto Citro, nella vicina provincia di Salerno.

Pochi giorni fa, la Asl di Avellino aveva lanciato l'allarme dopo cinque casi di intossicazione da funghi in pochi giorni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA