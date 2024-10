Al Museo archeologico di Eboli "A ciascuno il suo reperto"

Far appassionare all'arte e contemporaneamente educare i più piccoli al rispetto dell'ambiente. Con queste finalità, domenica 13 ottobre, il ManES - Museo archeologico nazionale di Eboli (Piazza S.

Francesco, 1) partecipa a FAMU 2024 - La giornata nazionale delle Famiglie al Museo. Un museo green è il tema scelto per quest'anno, per sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sui temi della tutela dell'ambiente e della sostenibilità nei luoghi della cultura. Il ManES partecipa all'iniziativa organizzando una "Caccia al reperto -green edition", laboratorio ludico-didattico a cura del personale dei Servizi Educativi, dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni che si svolgerà a partire dalle ore 11. I partecipanti saranno i protagonisti di una vera e propria caccia al tesoro e scopriranno giocando, attraverso i reperti del museo, come gli antichi utilizzavano in maniera sostenibile le risorse naturali. Il laboratorio è gratuito e non occorre prenotazione. Il biglietto d'ingresso al museo è il seguente: intero 5,00€; ridotto 2,00€ (dai 18 ai 25 anni); gratuito (minori di 18 anni e aventi diritto). Domenica 13 ottobre il Museo sarà aperto dalle ore 9 alle ore 13.30, con ultimo ingresso alle ore 13.

Sempre domenica, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano 'Gli Etruschi di frontiera', in collaborazione con Argonauta-Didattica e servizi per la cultura, aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con un programma di attività didattiche per tutta la famiglia e dedicate ai temi della sostenibilità e della tutela dell'ambiente, scelti quest'anno per l'iniziativa.

L'attività organizzata per la mattinata di domenica inizierà alle 10.30 con la visita tematica per tutta la famiglia "Le risorse degli Etruschi di frontiera". I visitatori potranno, inoltre, accedere alla sala immersiva "Per terra e per mare" che racconta in maniera suggestiva la storia dell'antico insediamento attraverso ricostruzioni ambientali, immagini di scavo, narrazione e musiche.

Successivamente bambini e ragazzi, con la partecipazione di genitori e nonni, potranno prendere parte al laboratorio didattico "Naturalmente Lupo", nel corso del quale potranno realizzare, attraverso l'utilizzo di colori naturali, una personale versione delle pitture raffigurate sul vaso simbolo del Museo di Pontecagnano, la "Coppa del Pittore del Lupo cattivo". L'attività è adatta a bambini dai 5 anni in su.

La prenotazione è obbligatoria da effettuare telefonando al n.

089/848181 (posti limitati).

La visita tematica al Museo e le attività didattiche sono a cura degli archeologi e operatori di Argonauta - didattica e servizi per la cultura.

L'ingresso al museo e la partecipazione alle attività sono gratuiti fino ai 18 anni. Per gli adulti è previsto il biglietto di ingresso al museo di 5 euro, fatte salve le agevolazioni e le gratuità previste dalla normativa del Ministero della Cultura.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA