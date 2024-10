A lezione dai carabinieri per prevenire le truffe agli anziani

Carabinieri in congedo e carabinieri in servizio insieme contro le truffe agli anziani.

Accade a Caggiano, piccolo centro del Salernitano, dove la maggior parte dei residenti sono ultra sessantacinquenni. Presso il Centro Sociale Anziani, si è tenuto un incontro formativo cui hanno preso parte, tra gli altri, il capitano Compagnia carabinieri Sala Consilina, Veronica Pastori, il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, ed il presidente dell'associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Caggiano, Rocco Croce. Ai numerosi partecipanti sono state illustrate indicazioni sia su come riconoscere i truffatori sia sui comportamenti preventivi da porre in essere per non cadere nei raggiri che vengono proposti dagli autori delle truffe. Il capitano Pastori ha invitato gli anziani presenti a non essere mai reticenti nel chiamare il 112 soprattutto in presenza di richieste telefoniche che invitano ad effettuare pagamenti o di fronte a persone sconosciute che vogliono entrare in casa fingendosi in difficoltà e che chiedono prestiti di denaro. "Abbiamo promosso questo incontro - ha dichiarato il sindaco Lamattina- al fine di sensibilizzare i nostri anziani residenti in paese contro il fenomeno delle truffe proponendo loro consigli pratici per cercare di farli trovare pronti contro i tentativi di truffa".



