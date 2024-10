Tentano furto auto Juan Jesùs, 'a Napoli non mi sentirò sicuro'

"Solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città cosi bella non sentirò mai più al sicuro". Questo lo sfogo di Juan Jesùs, difensore del Napoli, che denuncia pubblicamente sul suo profilo Instagram il tentativo di furto della sua auto subito stanotte.

Jesùs, che abita a Posillipo, ha pubblicato infatti un video girato alle 5.30 di stanotte in cui mostra come la sua auto sia stata aperta e danneggiata all'interno, scrivendo sulle immagini girate dal suo cellulare "sicurezza zero, dopo quasi un mese pedinato oggi hanno provato a portare via la macchina. Che brutta sensazione, mi fate vomitare".

Il brasiliano dopo il video ha scritto la sua rabbia: "Quello che è accaduto stanotte - ha scritto - è soltanto la ciliegina sulla torta, nell'arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città cosi bella non sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine è secondario, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo!".





