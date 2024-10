Pianeta Mare Festival premia Zecchini, 'la donna più profonda'

Mille studenti nelle prime mattinate cinematografiche e tre premi speciali già assegnati.

La terza edizione del Pmff, il Pianeta Mare Film Festival, si prepara al gran finale di venerdì 11 ottobre con i numeri di un successo sempre più in crescita da quando nel 2022 è nato a Napoli il primo Festival cinematografico italiano interamente dedicato al mare e ai temi ambientali e della diversità.

A tre 'ambasciatori' è stato consegnato il Premio speciale che il Festival riserva annualmente a delle personalità che si sono distinte con progetti ed attività a beneficio dell'ambiente e della divulgazione tra i giovani dell'impegno sui temi di ecologia e biodiversità: Stefano Laporta, presidente Ispra e vicepresidente dell'Agenzia europea dell'ambiente, per il progetto Pnrr Mer e la crescita della diffusione dei canali social Ispra tra i giovani; Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea in carica, protagonista del film Respiro Profondo di Laura McGann, esempio di abnegazione sportiva fino a diventare la "donna più profonda del mondo" (con un record di immersione a -123 metri), e Marco Castellazzi, biologo marino, istruttore di sub, giornalista, tra gli ideatori e conduttori di uno dei programmi più longevi della televisione italiana, Geo Scienza.

"Il Pianeta Mare Film Festival di Napoli - ha evidenziato Stefano Laporta - è un'iniziativa che fa dell'interazione con le giovani generazioni il suo impegno principale e nel farlo utilizza diversi canali di comunicazione e diverse forme artistiche, decisivi per portare avanti il tema della difesa del mare e delle nostre coste".

Nell'ultima giornata, l'11 ottobre, al Museo Darwin Dohrn, conclusione del Laboratorio creativo diretto da Valerio Ferrara e poi, fino a mezzanotte (con ingresso libero), il gran finale del Pmff. Nel pomeriggio dalle 15 alle 19 i talk sull'importanza del cinema per la divulgazione dei temi ambientali e sull'impegno che in tal senso investe la Rappresentanza Italiana della Commissione Europea e due proiezioni speciali: "Dall'oceano al nostro rubinetto" di Marevivo e "Posidonia Oceanica una speranza per il Mediterraneo" di One Ocean Foundation. Dalle 20.30 la proiezione di tutti i cortometraggi del Laboratorio creativo per giovani registi e la premiazione dei film in concorso. Tutte le proiezioni del Pmff sono ad ingresso gratuito grazie al sostegno della Film Commission della Regione Campania, della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e della Fondazione Banco di Napoli.



