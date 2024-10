Medicine illegali in auto, droga a casa: arrestato 43enne

Aveva in auto medicine illegali, in casa dosi di droga: un 43enne è stato arrestato a Ercolano (Napoli). Dopo una segnalazione di incidente stradale in via Benedetto Cozzolino, i Carabinieri della locale tenenza hanno trovato l'uomo, un incensurato del luogo e protagonista dell'incidente che non ha provocato feriti, nella sua auto, successivamente risultato positivo all'alcool test. Nel veicolo i Carabinieri hanno trovato e sequestrato cinque flaconi di un farmaco disassuefante sottoposto alla normativa sugli stupefacenti e una mazza da baseball.

Nella sua abitazione sequestrati altri 66 flaconi del farmaco (di cui 21 vuoti) e diversi ansiolitici. In una camera dell'appartamento, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato diverse dosi di stupefacente tra marijuana e hashish oltre a 60 pacchetti di sigarette di contrabbando.

L' uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e denunciato per guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di armi e contrabbando di sigarette.



