Manfredi,De Luca candidato? Dobbiamo lavorare sempre per l'unità

"Penso che dobbiamo sempre lavorare per l'unità, salvaguardare la coalizione e fare in modo che ci sia un candidato unitario". È l'opinione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a commento delle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha ribadito la sua volontà a ricandidarsi alle prossime regionali.

Manfredi ha sottolineato che "c'è anche una responsabilità positiva dei partiti che devono lavorare in questa direzione.

Mai fermare il dialogo, testardamente unitari come dice la Schlein" parlando invece della prossima manovra di bilancio dello Stato e dei possibili tagli agli enti locali, Manfredi ha detto: "Sulla manovra c'è una discussione a livello nazionale. Noi abbiamo chiesto come Anci che i Comuni vengano preservati". "Il piano di stabilità che è stato approvato e mandato alla Commissione europea - ha aggiunto - prevede una riduzione della spesa corrente. La nostra posizione come sindaci è di ridurre al massimo l'impatto sui Comuni perché chiaramente la spesa corrente dei Comuni sono i servizi". Manfredi ha espresso l'auspicio che "dal dialogo e dalla collaborazione istituzionale si possano ottenere risultati per i cittadini".



