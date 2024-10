Manfredi, 'l'opera in piazza? Ho avuto il pensiero di tutti'

"Inizialmente quando l'ho vista ho pensato quello che hanno pensato anche gli altri. Penso che sia un pensiero che è arrivato a tutti ed è un pensiero molto napoletano. Lo dobbiamo prendere anche come un pensiero di buon augurio, ma, come ci sarà spiegato, l'idea è di una rappresentazione stilizzata del rapporto tra Pulcinella e il cuore dei napoletani". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione dell'opera di Gaetano Pesce in piazza Municipio che da un paio di giorni sta suscitando discussioni e ironie per la sua forma 'fallica'.

Manfredi ha sottoscritto che "tutto questo dibattito anche popolare lo trovo molto positivo. Discutere è importante, così come lo è coinvolgere le persone e anche criticare, è segno di una città viva". Il sindaco, nel riferire di essere rimasto "molto colpito" quando ha visto l'opera, ha tuttavia ricordato come Gaetano Pesce sia stato "il massimo esponente del design radicale con tante opere fortemente controverse e discusse e dunque non ci potevamo aspettare cose molto diverse. L'arte fa discutere, fa commentare, si parla di Napoli e per noi è un fatto positivo perché portiamo la città in in dibattito sull'arte".

Riguardo alle critiche mosse da Fratelli d'Italia sull'installazione, il sindaco ha detto: "È stato coinvolto uno dei più grandi designer contemporanei, l'arte va rispettata, può piacere o no, l'arte è discussione". Poi, con riferimento alle risorse investite, Manfredi ha spiegato che "sono fondi destinati all'arte contemporanea. Noi dobbiamo considerare che una città con tanto movimento, con tanti turisti, ha la necessità di essere sempre al centro del dibattito. Questi investimenti sono fatti anche per tenere viva l'attenzione sulla città".

Complessivamente il costo totale dell'opera, compreso di allestimento e di guardiania, ammonta a 180mila euro di cui 160mila della Regione Campania attraverso i Poc, fondi destinati alla promozione culturale nei Comuni.



