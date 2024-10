"Lavoro, Valore, Identità", il 18 ottobre convegno a Bari

Riportare il focus sul lavoro o, più precisamente, sul "non lavoro", su un piano valoriale che ha drammaticamente perso significato, incidendo profondamente sull'identità, sulla percezione di se stessi. E' uno dei temi che verranno affrontati nel convegno "Lavoro, Valore, Identità" organizzato dal Movimento per Giustizia Art.3 ETS.

L'appuntamento è in programma per il 18 ottobre, a Bari, Teatro Kursaal Santalucia.

Si alterneranno, nel corso dell'incontro, riflessioni, rappresentazioni e testimonianze dal vivo sul tema del lavoro nei suoi attuali aspetti di criticità cui daranno voce studiosi, accademici e magistrati, tra cui Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica, Sarantis Thanopulos, presidente della Società Psicoanalitica Italiana, Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, gli attori ed autori Fabrizio Saccomanno (che analizzerà la fondamentale figura di Alessandro Leogrande), e Salvatore Striano (che dedicherà una particolare attenzione al 'non luogo' rappresentato dal mondo del carcere), cui si aggiungeranno i contributi di Ottavia Piccolo e Tosca D'Aquino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA