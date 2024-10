Si chiamava Paola De Siato la donna di 61 anni morta, questa mattina, dopo essere stata investita da un camion in località San Vito a Ercolano (Napoli). L'autista del mezzo pesante, poi sequestrato, è stato denunciato per omicidio stradale. A lui è stata ritirata la patente. Accanto all'autista, sul sedile lato passeggero, anche la moglie. Proseguono le indagini della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica.



