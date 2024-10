Arrestato per droga "incastrato" da uccisione gabbiano a Capri

E' stata l'uccisione di un gabbiano avvenuta nell'estate del 2021 a Capri a condurre la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, sotto la direzione della Dda partenopea (pm Teresi e Converso), sulle piste del principale indagato nel procedimento che ha portato all'alba di oggi all'arresto di 15 persone ritenute appartenenti a due diversi gruppi criminali dediti al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Alessandro Corrado, 46 anni, è stato identificato anche grazie alla sua partecipazione a questo singolare evento di cronaca che lo ha visto coinvolto in una rissa tra italiani e spagnoli scattata in una spiaggia di Marina Grande dopo l'uccisione a colpi di pietra di un gabbiano "colpevole" di avergli scippato il panino.

I finanzieri e i poliziotti che lo stavano cercando lo hanno localizzato e pedinato dopo l'episodio che ha avuto una vasta eco in particolare sui social con dei video.

A Corrado i finanzieri hanno sequestrato un bar e una pizzeria, all'interno della quale teneva summit e incontri con i clienti interessati ad acquistare la sua droga, e anche una Jeep Renegade, una Smart e uno scooter Honda SH150.



